Data : l’Université de Montpellier ouvre un diplôme unique en Europe !

L’Université de Montpellier va proposer un Diplôme universitaire (DU) « unique en Europe » : le DU Scientific Data management. L’objectif de cette formation, lancée avec l’Institut de science des données de Montpellier (ISDM), est de former un large public aux enjeux, pratiques et outils de la gestion des données de la recherche scientifique.

« Ainsi, la formation offre de façon large des enseignements en informatique appliquée à la gestion des données, en ingénierie des données (anonymisation, stockage, archivage), en ingénierie de projets, en droit de la propriété intellectuelle et du numérique, etc. », informe l’université. Ouvert en formation initiale et continue, le cursus est constitué de plusieurs modules qui peuvent être suivis indépendamment les uns des autres.

Une présentation de ce DU se déroulera dans le cadre d’un webinaire, organisé ce jeudi 16 juillet, de 17h30 à 18h15. Il sera animé par Agnès Robin, responsable de la formation et chargée de mission à l’ISDM.

