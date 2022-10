DJs en alternance wanted à Port-Barcarès

Pionnière, l’UCPA ouvre la première école des DJ en France à Lyon, en 2001, suivie d’une deuxième au Futuroscope de Poitiers. Pour sa dernière implantation, « Le Barcarès s’est naturellement imposé comme le lieu idéal », explique Pascal Tassy, directeur des trois écoles. « Sa situation géographique complète notre maillage national et cette ville accueille l’un des plus grands événements de la musique électronique, l’Electrobeach Music Festival. » Un partenariat en vue ? « C’est l’idée bien sûr : la scène principale est à 30 mètres des portes de l’école ! »

Un diplôme de niveau 5

Les cours ont démarré ce lundi 17 octobre. L’école méditerranéenne formera deux promotions par an, soit une quarantaine d’étudiants qui suivront un cursus de 19 mois en alternance, dont 805 heures de cours réparties sur 32 semaines. Au bout du chemin, un diplôme Bac +2 d’Animateur musical et scénique.

Mais, disc-jockey… c’est un vrai métier ? « Bien sûr ! Et c’est un job très complexe », répond Pascal Tassy. « Le type qui arrive à la dernière minute et enchaîne ses morceaux, c’est fini. Aujourd’hui, en France, les 6500 établissements de nuit attendent des professionnels aguerris, capables de préparer et gérer une soirée de A à Z. Cela passe par l’animation, la technique son et lumière, la vidéo, la création graphique… On accentue aussi la partie production musicale et la gestion, car les futurs DJs seront nombreux à créer leur entreprise ou auto-entreprise. »

Pour rejoindre l’aventure, il faut avoir le Bac en poche, une bonne culture musicale « et surtout une vraie passion », insiste Pascal Tassy. Première étape : remplir un dossier sur le site internet de l’école et lui joindre une lettre de motivation. « Ensuite, vous êtes convoqué à un entretien collectif. On vous demande d’enchaîner quelques morceaux, de parler un peu au micro… Puis on vous reçoit individuellement, pour comprendre votre projet. » Si l’échange est concluant, il restera toutefois pour l’aspirant DJ une dernière étape-clé : convaincre une entreprise de lui faire signer un contrat en alternance.

Marie-Dominique Lacour

Photo UCPA DR.