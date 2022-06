Action de formation visant à acquérir des compétences différentes de son périmètre de responsabilités. Le salarié élargit alors son domaine d’action habituel, et gagne ainsi en polyvalence et en employabilité. Les avantages pour les employeurs sont également nombreux : meilleure appréhension du fonctionnement de l’entreprise et de ses enjeux, meilleure interaction entre collaborateurs, levier de fidélisation des salariés....