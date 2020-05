Crise sanitaire : les cadres occitans seront-ils plus fragiles ?

« Les cadres occitans travaillent davantage dans les petites structures et dans l’industrie que leurs homologues nationaux », indiquait l’Apec, en février dernier. 21% des 274.750 que comptait notre région à fin 2019 évoluent ainsi dans des TPE de moins de 10 salariés (contre 17% en France), et 22% dans l’industrie (contre 18% au national).

Deux caractéristiques à apprécier au regard de l’impact économique de la crise sanitaire sur les plus petites entreprises et l’industrie aéronautique et spatiale, particulièrement touchées... De même les cadres de la région sont-ils un peu plus âgés que la moyenne française. Un frein pour ceux qui devront se remettre éventuellement en quête d’un nouvel emploi. Seul un projet d’embauche sur dix ciblait les cadres ayant plus de quinze années d’expérience début 2020.