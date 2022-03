« Peu de personnes le savent, mais notre entreprise ne fabrique pas que des pneus ! », rappelle Céline Lauvernet, responsable de la marque employeur de Continental. Et c’est précisément pour lutter contre cette idée reçue que l’équipementier automobile organise son tout premier TechInside by Continental, le mardi 22 mars prochain, au Meeting Lab de Toulouse. « Cet événement a pour objectif de nous faire connaître sous un angle différent, autour de nos projets et nos technologies. »

La passion de gagner

Plusieurs « TechsShows » permettront par exemple aux participants de découvrir comment l’entreprise transforme un smartphone en une clé de voiture virtuelle, sécurise les déplacements ou encore personnalise l’expérience du conducteur et des passagers. Des keynotes, également accessibles en ligne, seront par ailleurs proposés. Ils aborderont différentes thématiques, telles que la fiabilité des environnements de production grâce aux outils d’ingénierie du chaos ou son offre de services « Tire Health ». La convivialité sera enfin de la partie, avec une course de robot et un cocktail dînatoire qui permettra aux passionnés de l’automobile, l’ingénierie et l’informatique d’échanger avec les collaborateurs de Continental dans une ambiance décontractée.

Cette opération s’inscrit dans un contexte d’embauches important : plus d’une centaine de recrutements sont programmés par l’entreprise cette année à Toulouse. « Nous recrutons sur les métiers du software, de l’IT et de l’ingénierie : développeur intégrateur, DevOps, ingénieur logiciel, architecte cloud, scrum master, project manager, technical project leader, product owner... Nous sommes principalement sur des contrats en CDI et nous recherchons également une vingtaine d’alternants et une trentaine de stagiaires pour soutenir notre politique jeunes. », précise Céline Lauvernet, qui ajoute que la priorité de l’équipementier est « le best fit, la bonne personne au bon endroit pour une expérience collaborateur réussie ! Pour cela, nous recherchons des collaborateurs qui souhaitent voir leurs idées se concrétiser dans l’entreprise, qui font preuve de créativité, qui sortent des sentiers battus et qui ont l’ambition de construire la mobilité du futur. Des collaborateurs qui vivent nos quatre valeurs, socle de notre culture d’entreprise : liberté d’action, confiance, passion de gagner et esprit d’équipe ! »

Pour participer à l’évènement, organisé entre 18h et 21h30, s’inscrire ici

