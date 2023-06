A Toulouse, Continental fourmille de projets

Tout roule pour Continental, et même très vite ! « Nous avons de nombreux projets qui nécessitent de nous staffer. Principalement en R&D, mais également en production », indique Laëtitia Missillier, responsable recrutement chez Continental.

Parmi les 250 CDI qui seront ouverts cette année à Toulouse, l’équipementier automobile cible ainsi des développeurs Software, Sofware embarqué ou Back-end, des architectes Software et des architectes solution, des ingénieurs et des architectes système, des technical project leaders…

Des technologies "hyper innovantes"

« Pour structurer nos équipes et mettre en place notre mode de travail en méthode agile, nous recherchons aussi des scrum masters et des product owners. Et pour tous les sujets de cybersécurité, très importants, nous recrutons de nouveaux safety managers. » En production, Continental continue également à recruter « massivement ». Principalement des automaticiens, des chefs d’équipe et des responsables de production.

Pour attirer et convaincre les candidats de rejoindre le groupe, la rencontre est privilégiée. « Nous essayons autant que possible de leur faire découvrir nos projets, qui font appel à des technologies hyper innovantes. C’est notre force ! »

Enfin, dans tous ses services, notamment ses fonctions support, le groupe intègrera une nouvelle cohorte de 80 alternants cette année.

