Comment donner un nouvel élan à votre carrière après le confinement ?

Cindy Triaire, pourriez-vous nous présenter Tremplin Carrière ?

Tremplin Carrière est un cabinet conseil et un organisme de formation datadocké créé il y a six, dans le Gers. Nous travaillons sur trois axes : la communication managériale, la reconversion professionnelle et le développement personnel. Je suis également auteure de plusieurs ouvrages didactiques pour accompagner les personnes dans la réussite, et chroniqueuse radio.

Vous avez créé sur votre site le Tremplin Carrière Store, quel est son concept ?

Il s’agit d’une boutique en ligne. J’avais ce projet en tête depuis un moment, mais j’ai pu passer à l’acte pendant le confinement. La fermeture de mon entreprise m’a poussée dans mes retranchements. Du jour au lendemain, je ne pouvais plus accueillir mes clients, et j’ai perdu la totalité de mon carnet de commandes. Il m’a donc fallu rebondir. J’ai réfléchi à un concept qui me permettrait d’aller au-delà du présentiel, afin de proposer au plus grand nombre des actions de développement personnel et professionnel, dans l’objectif de leur insuffler un nouvel élan.

Quelles solutions proposez-vous à vos clients ?

Je propose plusieurs formules, qui correspondent à mon cœur de métier, la communication managériale et la manière d’accompagner le changement en actionnant les bons leviers.

Les feuilles de route comptent un maximum d’astuces sur un format écrit de huit feuillets. Elles abordent plusieurs thématiques : savoir dire non, lâcher prise, cesser de procrastiner ou la résilience après un échec.

Ceux qui le désirent peuvent aller plus loin avec quatre formations en ligne, qui portent notamment sur la recherche d’emploi, le développement personnel, ou la gestion du temps en télétravail.

Sur ce store, je vends également mes ouvrages et quelques petits objets de motivation fabriqués dans le Gers.

Pourquoi avez-vous opté pour ces thématiques ?

Tous les sujets ont été méticuleusement sélectionnés et portent sur des thématiques qui reviennent très régulièrement dans le cadre de mes prestations. Les outils sont volontairement simples d’utilisation et les formats accessibles à tous, y compris aux non-technophiles. L’objectif est aussi de proposer l’ensemble de ces supports à un prix accessible.

A qui vous adressez-vous avec ces différents formats ?

Ils s’adressent à ceux qui ont pour dénominateur commun d’avoir envie de se remettre en question, de se repositionner ou de se donner les moyens de réussir. Il peut s’agir aussi bien de dirigeants d’entreprise, de responsables d’équipes ou de salariés en proie à des questionnements en cette période particulière. Avec ces formats, ils sortent ainsi de « l’excusite aiguë » pour ne pas faire les choses et se voient offrir un tremplin pour se lancer.

Propos recueillis par Agnès Frémiot

Sur la photo : Cindy Triaire, la créatrice du cabinet Tremplin Carrière. Photo : DR