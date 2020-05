Dispositif d’orientation et d’accompagnement individualisé ou collectif vers les métiers de l’artisanat, Cap Artisanat s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans éloignés de l’emploi. Piloté par la Chambre métier et de l’artisanat (CMA) France, il est déployé par quatorze CMA dans huit régions, dont la Haute-Garonne, les Pyrénées-Orientales, l’Aude, et l’Hérault en Occitanie.

Il propose un parcours d’intégration « à la carte » qui peut être, selon les profils et les besoins, constitué de séances de coaching individuelles et/ou collectives, de découvertes de plusieurs métiers en centre de formation et en entreprise, de mises en relation avec des recruteurs... et même d’un accompagnement à la création et reprise d’entreprise.

1900 jeunes NEETs (ni en emploi, ni en formation, ni en éducation) pourraient en bénéficier en France d’ici à décembre 2020.

cap-artisanat.fr