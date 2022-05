C’est le printemps de l’embauche en Occitanie !

Il y a deux ans, ce hors-série sortait dans le contexte particulier du premier confinement… Le marché du travail prenait un coup d’arrêt d’une violence inouïe. Et pourtant, nous pariions déjà sur le jour d’après. Nous n’imaginions cependant pas qu’il serait celui du déluge. Un ouragan de recrutements venu chasser les débris du chômage, parfois partiel, souvent durable… toujours brutal ! Qui aurait cru que les prairies de l’emploi reverdiraient si vite ? Même pas nous !

La moisson 2022 promet cependant d’être flamboyante. La crise sanitaire n’est certes pas encore terminée, mais l’hiver économique est bel et bien derrière nous. C’est le printemps de l’embauche ! Les propositions d’emploi bourgeonnent sur toutes les branches professionnelles, les salons fleurissent sur l’ensemble du territoire, et les demandeurs d’emploi sortent doucement de leur tanière. « Plus vite, plus vite ! », supplient les entreprises. « Tous à vos postes, et en avant marche ! »

Mais… les candidats manquent à l’appel. Après avoir subi de plein fouet l’impact de la pandémie, nombreux sont celles et ceux qui craignent ou refusent d’être les fusibles de la prochaine crise. Les sirènes de la reconversion et de l’entrepreneuriat en ont attiré plus d’un. Quant aux autres ? A vous maintenant de les convaincre Mesdames et Messieurs les employeurs ! Car autant vous y faire tout de suite, désormais, la balle est dans leur camp !

Avec ce magazine, nous souhaitons semer notre petite graine sur le champ de l’emploi : celle de la réconciliation. Alors vous qui aspirez à un nouvel emploi, un dernier petit effort. Tournez donc les pages, plus de 26.000 postes (record battu !) vous tendent les bras ! Et parmi eux, qui sait, celui qui comblera toutes vos espérances ? Oui, vous êtes de nouveau autorisés à rêver. Et il existe quelque part le job qui fera sens pour vous, vous épanouira et vous fera grandir. En tous cas, nous, on y croit !

Ingrid Lemelle, Rédactrice en chef,

et Marie-Dominique Lacour, Journaliste

"Qui recrute dans votre région ?", 10 euros, en kiosque ou sur notre Boutique.