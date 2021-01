Brassart, le nouveau boss du jeu vidéo en Occitanie

Implantée à Montpellier depuis avril 2019, l’école Brassart a repris les activités d’Epiic. Elle se dédie aux filières de l’animation 3D, du jeu vidéo et des effets spéciaux et propose également une année préparatoire en arts appliqués. Les étudiants sont recrutés après le Bac via une épreuve artistique et un entretien où ils sont invités à présenter leurs books artistiques. « Ils optent pour des cursus de deux, trois ou quatre années, des parcours de cinq ans maximum avec l’année de prépa », explique Yoni Arena, son directeur. « À l’issue de nos Bachelors (Réalisateur animation 3D VFX, Design graphique et digital, Concepteur jeux vidéo Game Art ou Arts graphiques illustration), ceux qui le désirent peuvent se spécialiser en faisant une année supplémentaire. »

À partir de la rentrée 2021, l’école Brassart de Montpellier proposera un nouveau cursus de Game Design. « Il s’agira cette fois d’apprendre à concevoir les règles et l’univers (personnages, décors...) d’un jeu vidéo, pour en devenir scénariste par exemple », ajoute Yoni Arena. À noter que l’école Brassart (ex Ariès) est également présente à Toulouse, où elle propose les mêmes filières.

5250 euros l’année de prépa - 6100 euros par an en Bachelor Design graphique - 6450 euros par an en Bachelor Animation 3D et Concepteur jeux vidéo