Aurez-vous la carte pour rejoindre Swile ?

En 2021, Swile entend accélérer sur le marché français et à l’international. L’entreprise va doubler son effectif à la faveur de ce coup de boost et passer de 300 à 600 salariés. 150 personnes seront embauchées pour son seul siège à Montpellier. « Nous allons lancer de nouvelles offres sur notre cœur de marché qui est l’engagement au travail », note Sébastien Lefrant, VP People expérience de l’entreprise. « Nous avons une carte qui permet de gérer tous les bénéfices des salariés et notamment les tickets restaurant. Nous détenons déjà 10% de ce marché. Nous allons y ajouter une offre gift avec des chèques cadeau et nous intéresser à la mobilité avec les chèques vacances. »

Dans cet objectif, Swile va renforcer ses équipes sur son versant innovation en recrutant des développeurs informatiques. Elle recherche aussi des profils sales pour commercialiser ses nouveaux produits et des customer success manager pour prendre soin de ses clients et de ses utilisateurs. « Nous recrutons à tous les étages », résume Sébastien Lefrant.

Un recrutement basé sur l’état d’esprit des candidats

Ces recrutements sont un vrai sujet pour l’entreprise qui se soucie de « l’onboarding » (intégration) de ses salariés en pleine crise sanitaire. « Nous avons structuré une équipe en interne pour mener à bien ces embauches. Nous avons déjà une marque employeur très forte, mais elles sont l’affaire de tous dans l’entreprise et nous misons énormément sur la cooptation. Pour ancrer notre ADN régional, nous avons également passé des partenariats avec des écoles sur le plan local », résume Sébastien Lefrant.

Plus que l’expérience ou le diplôme, Swile est attentive à l’état d’esprit des candidats. « Ils doivent partager notre vision et les valeurs de notre entreprise pour s’y sentir bien. Mais aussi sa culture - la prise d’initiative ou l’ownership. Et enfin évidemment posséder les hardskills (compétences techniques) nécessaires pour les postes », ajoute Sébastien Lefrant. Les futurs salariés auront ensuite des possibilités de mobilité notamment vers le Brésil où Swile vient de s’établir.

Louise Lané

Pour candidater : www.welcometothejungle.com/en/companies/lunchr

