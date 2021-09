Artisanat : l’emploi a résisté en Occitanie

2280 emplois créés, en 2020, dans le secteur de l’artisanat en Occitanie, soit une croissance de 2%, contre une baisse de l’emploi salarié de 1,5 % dans l’ensemble du secteur privé. « Malgré la crise qui l’a touché de plein fouet, et qui pouvait faire craindre un effondrement de l’emploi, le secteur de l’artisanat a prouvé sa grande capacité de résistance et de résilience », commente Marielle Vo-Van Liger, directrice marketing et communication Maaf, qui a publié son dernier baromètre avec l’ISM début juillet.

C’est aux secteurs du BTP et de l’alimentation que l’artisanat régional doit cette tendance positive. Le premier a en effet crée 1980 emplois (+ 3% par rapport à 2019), le second 320 ( en hausse de 2%). « Une croissance qui s’explique par la hausse de la demande en travaux de rénovation et de la consommation à domicile et par le retour vers les circuits de proximité », souligne le baromètre, qui liste les activités les plus dynamiques : électricité / plomberie (+ 4%, 620 emplois), maçonnerie (+ 3%, 610 emplois), travaux de finition (+ 3%, 510 emplois), services automobiles (+ 2%, 220 emplois) et boucherie-poissonnerie (+ 3%, 180 emplois).

Les soins à la personne impactés

Les effectifs sont également restés stables dans l’artisanat des services et de fabrication. Et cela, en dépit d’une forte diminution des effectifs dans certaines activités, particulièrement impactées par la crise sanitaire. « Sans surprise, les secteurs qui ont connu les plus grandes pertes d’emplois sont ceux qui ont été les plus touchés par les confinements successifs comme les soins à la personne (coiffure/esthétique : 270 emplois détruits, - 3% par rapport à 2019). Parmi les secteurs de fabrication, c’est l’artisanat de l’imprimerie qui a le plus souffert (120 emplois détruits, - 6%) », rapporte l’étude.

En matière de recrutement, les entreprises artisanales ont néanmoins réduit la voilure. Leurs embauches ont ainsi reculé de 6% par rapport à l’année précédente, avec un pic de - 30% sur le seul deuxième trimestre. « Toutefois, si l’on regarde les chiffres des trois autres trimestres, on observe que la dynamique de recrutement est relativement stable en 2020 par rapport à 2019 : - 1% d’embauches au 1er trimestre, + 3% au 3e et + 1% au 4e » C’est dans les départements de la Haute-Garonne et l’Hérault que les entreprises ont le plus recruté (respectivement 32.080 et 30.540 personnes) embauché en 2020. Viennent ensuite le Gard (15.770 embauches), les Pyrénées-Orientales (10.500), et l’Aude (7300).

Ingrid Lemelle

Graphique Baromètre ISM-Maaf 2021.