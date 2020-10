Apef ouvre immédiatement 100 CDI en Occitanie !

Si la crise sanitaire impacte ses activités, c’est plutôt à la hausse. « Apef est une entreprise de services à la personne qui recrute toute l’année. Mais aujourd’hui, la demande s’étant particulièrement accrue suite au confinement, ce sont 450 postes qui sont à pourvoir : auxiliaires de vie, assistants ménagers, gardes d’enfants ou encore personnel administratif en région et au siège de Montpellier », souligne cette société du groupe Oui Care. En Occitanie, où le réseau est né en 1992 (à Castelnau-le-Lez), ce sont ainsi 100 emplois en CDI qui sont ouverts dès à présent dans la vingtaine d’agences que compte la région, sur Toulouse et son agglomération (quatre agences), et surtout l’ex-région Languedoc-Roussillon.

De réelles évolutions

"Nous recherchons principalement des auxiliaires de vie, Apef ayant fondé son expertise sur l’accompagnement des personnes de plus de 50 ans, mais aussi des assistants ménagers. Et nous recrutons plus ponctuellement pour de la garde d’enfants, du jardinage et du bricolage", précise la responsable RH du réseau, Maty Mboup. "Les postes administratifs, eux, sont ouverts dans nos agences qui ont vocation à grandir. Nous recherchons cette fois des responsables de succursales et du personnel en charge des aspects RH ou commerciaux. En 2021, d’autres postes seront également ouverts au siège, à Montpellier." Et plus largement dans le réseau, qui pourrait recruter 250 personnes supplémentaires l’année prochaine en Occitanie...

Des objectifs difficiles à réaliser dans un secteur qui manque souvent d’attractivité. “La concurrence est rude mais chez Apef, on se démarque en valorisant les évolutions de nos intervenants. C’est vraiment important pour nous d’accompagner nos salariés dans leurs aspirations, que ce soit en termes d’organisation de travail, de formations ou encore de mobilité, géographique ou métier, dans notre réseau ou dans le groupe Oui Care", assure Maty Mboup. Apef se révèle en outre ouverte à tous les candidats débutants, pourvus que ces derniers fassent preuve d’empathie et d’envie. "Certains postes nécessitent bien sûr de l’expérience voire d’être diplômés, mais nous accueillons et nous accompagnons tous ceux qui désirent nous rejoindre."

Une opportunité à saisir en se rendant sur le site du réseau, ou directement dans l’une de ses agences !

Ingrid Lemelle

Pour postuler : www.apefrecrute.fr



Photo Enlightening Images - Pixabay.