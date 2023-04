A Toulouse, l’Institut Supérieur Vidal recrute… beaucoup !

Créé il a y 30 ans, à Toulouse, l’Institut Supérieur Vidal est aujourd’hui un acteur incontournable de la formation en alternance. Une école plébiscitée par plus de 86% de ses quelque 1200 étudiants (enquête de février 2023), mais aussi ses nombreuses entreprises partenaires. Des entreprises qui expriment plus que jamais de forts besoins en alternants. « Nous avons actuellement 200 propositions de contrats qui n’attendent que les jeunes », informe ainsi le directeur général des Ecoles Vidal, Dominique Bisbau.

Deux nouveaux cursus et des programmes courts

Autant d’opportunités de préparer l’un des BTS, Bachelors ou Mastères proposés dans diverses filières : le commerce, le management, la communication, les RH… Ou l’une des deux nouvelles formations que l’école ouvrira à la rentrée. Le BTS Comptabilité et gestion et le Bachelor Responsable marketing opérationnel vont en effet venir enrichir l’offre du campus, situé depuis 2019 au cœur du quartier des Arènes.

Si l’alternance est dans l’ADN de l’école, la formation initiale est également une voie proposée aux étudiants. De même les Ecoles Vidal accueillent-elles régulièrement des demandeurs d’emploi et des salariés dans le cadre de leur formation continue ou d’actions financées par Pôle emploi et le Conseil régional. « Nous allons d’ailleurs prochainement ouvrir une promotion préparant à la certification de niveau 4 de Négociateur immobilier », informe Dominique Bisbau. Pendant quatre mois, les stagiaires vont ainsi se familiariser à la prospection, l’estimation et la visite des biens, la rédaction de mandat, la négociation… Certains pourront poursuivre en BTS Professions immobilières, d’autres intégrer directement une agence.

Des opportunités à saisir lors des job dating que l’école organise régulièrement en présence de recruteurs. Le prochain se déroulera ce mercredi 26 avril.

Ingrid Lemelle

Pour participer au job dating, cliquez ici

Crédit photo : Adobe Stock