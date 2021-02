Comment l’Institut Vidal conjugue-t-il tradition et modernité à Toulouse ?

Adaptabilité, excellence, modernité… À l’image des professionnels qu’il forme, l’Institut supérieur Vidal est une école de son temps, malgré son ancrage très ancien dans la Ville rose. Son nouveau campus de 3500 m2, situé dans le quartier des Arènes, a ainsi accueilli sa première rentrée en 2020. Il regroupe l’ensemble de ses formations, du BTS au Mastère. Et ce sont ainsi 1200 étudiants qui peuvent désormais profiter d’installations de qualité, notamment de vidéoprojecteurs interactifs, de salles connectées et d’espaces de coworking.

L’environnement en ligne de mire

« La crise du Covid-19 nous a obligés à poursuivre la digitalisation de nos formations à marche forcée. Mais nous souhaitons persévérer dans cette démarche, car cela apporte une plus grande continuité à nos enseignements. Les jeunes malades ou absents pour toutes sortes de motifs peuvent continuer à suivre leur enseignement », assure le directeur général, Dominique Bisbau.

Communication, gestion, marketing, ressources humaines… Avec vingt cursus différents, le panel de formations, dispensées en contrat de professionnalisation, en apprentissage ou en formation initiale, est très large. Et l’établissement ne compte pas s’arrêter là. Les ouvertures, pour cette rentrée, du Mastère Manager de projet, spécialités Communication digitale, Communication événementielle ou Tourisme et développement du territoire, et du Mastère Manager en ressources humaines, illustrent cette volonté.

« Nous voulons devenir un des spécialistes des RH à Toulouse », indique le directeur général de l’ISV. « Nous avons également dans l’idée d’ouvrir un Mastère en Management de l’environnement en septembre prochain, mais nous verrons en fonction de la conjoncture. » L’objectif de cette nouvelle formation serait de former les jeunes à des postes des responsable RSE, qualité… Au-delà des entreprises travaillant purement dans le domaine du recyclage, du nettoyage ou de la gestion de l’eau, l’environnement est un enjeu majeur pour un grand nombre de professionnels. Et l’Institut supérieur Vidal ne veut pas louper ce virage. Quand on vous dit que cette vénérable institution est toujours à la page.

Paul Périé

Photo Valentine Chapuis - ToulEmploi.