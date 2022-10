A Toulouse, l’IRT Antoine de Saint Exupéry accélère aussi ses recrutements

Accélérateur de recherche technologique pour l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués, l’IRT Antoine de Saint Exupéry ouvre une nouvelle campagne de recrutement. Les besoins visent ses trois sites (dont ceux de Bordeaux et Sophia Antipolis), mais c’est à Toulouse que 24 de ses 38 postes seront créés. L’institut recherche des ingénieurs, des chefs de projets, des techniciens, des doctorants... dans les domaines de l’intelligence artificielle, des matériaux, des systèmes électriques et embarqués.

« Vous souhaitez-vous épanouir dans un écosystème innovant, dynamique et animé par la passion technologique ? Rejoignez-nous ! », invite l’IRT. Adossées à des plateformes et des compétences de haut niveau sur les sites de Toulouse et Bordeaux, ses activités ciblent trois domaines stratégiques : les matériaux multifonctionnels à haute performance, l’aéronef plus électrique et les systèmes embarqués.

Pour en savoir plus et postuler, cliquez ici