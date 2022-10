A Toulouse, Sopra Steria vous invite à réinventer le futur de l’aviation

Consultant, développeur, business analyst, chef de projet, scrum master, architecte dans le domaine de l’engineering... autant de profils recherchés par la société de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels Sopra Steria. Soit quelque 450 projets d’embauches annoncés au national d’ici à la fin de l’année ! Une partie de ces postes, ouverts en CDI, en alternance ou en stage, sont à pourvoir sur ses sites de Colomiers, Saint-Martin-du-Touch et Blagnac, mais aussi d’Albi et Rodez pour la région Occitanie.

Des opportunités que le groupe a souhaité promouvoir lors d’une opération inédite, l’Aero Tech Xperience, organisée ce lundi 17 octobre (de 15h à 23h) à l’Hôtel NH, au sein de l’aéroport de Toulouse Blagnac. Des emplois également détaillés sur son site Internet.