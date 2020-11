À Toulouse, Aquarelle lance un appel aux demandeurs d’emploi

« Je ne peux accepter que des secteurs n’arrivent pas à recruter alors même que le chômage augmente. La crise oblige à prendre ce problème à bras-le-corps », a récemment déclaré Élisabeth Borne, la ministre du Travail ouvrant aujourd’hui lundi 9 novembre, le « chantier des métiers en tension » avec les partenaires sociaux. Une problématique que connaissent malheureusement fort bien les entreprises de services à la personne, à l’instar d’Aquarelle.

Se sentir utile !

« À l’heure où toutes les vies et organisations sont perturbées par la Covid, les équipes d’Aquarelle sont mobilisées aux côtés des familles qu’elles accompagnent au quotidien et qui ont besoin de renfort. Le groupe toulousain lance donc un appel à tous ceux qui cherchent un emploi et souhaitent donner du sens à leur vie en travaillant auprès des personnes les plus fragilisées par cette crise sans précédent », expliquent dans un communiqué les dirigeants des agences de la métropole.

À Toulouse, Balma et Ramonville, Arnaud Garrigues et Dominique Bucheraud, peinent cependant toujours à attirer les candidats. « Les métiers de service à la personne souffrent d’un véritable déficit d’image. Même dans la crise que nous traversons où ils sont un maillon plus essentiel que jamais pour que les personnes les plus exposées puissent rester chez elles, ils sont encore trop souvent ignorés », regrettent-ils. « Mais ici, chacun sait pourquoi il fait cela, sait le lien qui se construit chaque jour avec les familles dont nous nous occupons. Dans ces périodes aussi troublées, se sentir utile à bien des vertus… pour tous ! »

Des métiers qui font sens donc, et qui s’adaptent aux attentes des postulants, notamment en termes de disponibilité. « Nous avons la particularité d’avoir une politique RH qui évite le turn-over. Nous recrutons exclusivement en CDI et nous aidons nos employés à se développer et à évoluer dans la structure s’ils le désirent, avec un véritable plan de carrière. Nous les faisons monter en compétences via des formations et des accompagnements. Nous mettons aussi en place des Validations des acquis de l’expérience (VAE) », nous déclarait en juin dernier Arnaud Garrigues, le fondateur de la société. Une politique qui repose également sur le défraiement des déplacements, une mutuelle, des primes et d’autres avantages sociaux.

Aide-ménagère, assistance à la perte d’autonomie, garde de nuit… les missions sont enfin variées et les postes sont surtout ouverts à tous. Etudiants, professionnels, diplômés, débutants… Aquarelle n’exclut en effet aucun profil pourvu que les candidats témoignent d’une réelle motivation à accompagner ses clients.

Ingrid Lemelle

Photo Aquarelle.

Pour postuler, info@aquarelle-service.fr ou remplissez le formulaire en ligne