Quel sont les profils recherchés par Aquarelle dans l’agglomération toulousaine ?

Arnaud Garrigues, pourriez-vous nous présenter Aquarelle ?

Notre groupe se spécialise dans les services à domicile avec une orientation senior, depuis la perte d’autonomie jusqu’à la fin de vie. Il a été créé, il y quinze ans, à Toulouse. Nous avons une dizaine d’agences en France, et cinq entités dans l’agglomération toulousaine (Toulouse, Balma, Ramonville, Castelginest et Blagnac).

Combien de personnes allez-vous recruter d’ici au début de l’été ?

Nous recherchons une cinquantaine de personnes pour l’ensemble des cinq agences toulousaines. Avec le confinement, les gens ont réalisé qu’ils avaient besoin de proximité et qu’il était nécessaire de rompre l’isolement des seniors. Nous recherchons aussi bien des auxiliaires de vie, que des assistants de vie aux familles ou des aides-ménagères.

Quelles sont les qualifications demandées ?

Nous sommes ouverts à tous les profils, y compris aux débutants et aux étudiants. Pour les aides-ménagères, nous n’exigeons pas de qualifications précises, nous préférons l’expérience. Dans le cas des assistants de vie aux familles, nous demandons un diplôme car ils interviennent auprès de personnes en perte d’autonomie. Nous sommes bien sûr attentifs au savoir-être dans nos recrutements. Il faut par exemple être sociable et en capacité de discuter avec les personnes âgées. Nous sommes également sensibles à leur envie d’exercer ce métier et de progresser dans leur poste.

Comment fidélisez-vous les équipes dans un secteur où le turn-over est important ?

Nous avons la particularité d’avoir une politique RH qui évite le turn-over. Nous recrutons exclusivement en CDI et nous aidons nos employés à se développer et à évoluer dans la structure s’ils le désirent, avec un véritable plan de carrière. Nous les faisons monter en compétences via des formations et des accompagnements. Nous mettons aussi en place des Validations des acquis de l’expérience (VAE).

Propos recueillis par Agnès Frémiot

Les candidatures sont à adresser à : info@aquarelle-service.fr ou à déposer sur ce site.