A Montpellier, UM I-Lab by Moma cultive les projets en herbe

Officialisé en septembre dernier, mais lancé depuis le mois de mars, l’incubateur UM I-Lab by Moma a pris ses quartiers dans la bibliothèque universitaire du site Richter de l’Université de Montpellier. Son objectif est d’accompagner les projets de création des étudiants, des étudiants-entrepreneurs, des doctorants et même des alumni. « Nous rattrapons ainsi notre retard dans le domaine. Notre cible est très large. Nous nous intéressons aussi bien aux étudiants en sciences, qu’à ceux en management ou en sport, dès la L1 et jusqu’au Doctorat », explique Sylvie Sammut, sa directrice.

Cet incubateur accompagne « des projets en herbe, très en amont », selon elle. Un comité d’engagement composé d’enseignants chercheurs et de structures d’accompagnement (le Bic de Montpellier, Ad’occ, les consulaires, Pépite, etc.) sélectionne les plus prometteurs. I-Lab étudie avant tout le profil du futur entrepreneur. « Nous ne sommes pas attachés à l’innovation systématique. Nous cherchons des porteurs de projet qui ont faim ! Le projet se travaille et les compétences s’acquièrent, mais pas la fibre entrepreneuriale », note Sylvie Sammut.

Une dizaine de projets à venir

L’incubateur propose aux étudiants des formations collectives et individuelles, de la mise en réseau et des coachings personnalisés. Il présente plusieurs originalités, dont sa localisation dans un lieu de savoir, une bibliothèque universitaire. « De plus, nous avons créé un certificat qui permet aux étudiants de Master 2 de venir mettre en application leurs connaissances in vivo avec les étudiants incubés. Enfin, cet incubateur est un lieu de recherche pour le Labex Entreprendre », détaille Sylvie Sammut. Les entreprises incubées disposent de locaux physiques modulables disponibles en fonction de leurs besoins. La durée d’accompagnement dépend de l’avancée du projet. « Tous les six mois, nous faisons le point pour leur donner le go / no go. Nous les rencontrons de toute façon a minima tous les mois. Mais l’idée est que cet accompagnement n’excède pas les deux ans. » Six projets sont actuellement suivis : l’incubateur devrait en compter une dizaine en vitesse de croisière. Sylvie Sammut ne donne aucun objectif chiffré de créations d’entreprises, mais note simplement que la réussite des étudiants sera celle de la structure.

Agnès Frémiot

Pour candidater (avant le 15 novembre 2020 !), cliquez ici

Sur la photo : Sylvie Sammut, directrice de l’incubateur UM I-Lab by Moma, accompagnée de porteurs de projets lors de l’inauguration de l’incubateur en septembre dernier. Photo UM.