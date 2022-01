C’est le nombre d’emplois privés qui ont été créés au cours du 3e trimestre 2021 en Occitanie, soit la troisième hausse consécutive (+ 0,6%) enregistrée dans la région. Selon la dernière note de l’Urssaf, cette progression « est supérieure à celle observée en moyenne sur l’ensemble du territoire national. En comparaison, les effectifs progressent de 0,5% en France. »

Six des dix départements français les plus dynamiques depuis la fin 2009 se situent par ailleurs en Occitanie. « La progression des effectifs salariés dépasse en effet 3% dans le Gers, le Gard, l’Aude, le Tarn‑et‑Garonne et l’Hérault, qui compte à lui seul 10.000 postes supplémentaires depuis fin 2019. Elle atteint 4% dans les Pyrénées‑Orientales, où tous les grands secteurs y contribuent sauf l’intérim. Dans ces départements, la construction est le secteur le plus créateur d’emploi, avec une hausse par rapport à fin 2019 atteignant 10 % dans le Tarn-et-Garonne. »