C’est le nombre d’apprentis qui étaient en formation sur l’année 2019/2020 dans le secteur du BTP en Occitanie, en augmentation de 6% sur un an. Et selon le Baromètre ISM-MAAF de l’artisanat, c’est dans le domaine de la maçonnerie qu’ils restent les plus nombreux.

Tous secteurs confondus, l’artisanat a formé 13.320 apprentis dans la région, effectifs en hausse continue depuis trois ans. Une voie plébiscitée pour son employabilité. L’étude souligne d’ailleurs que 64% des apprentis sont en emploi six mois après l’obtention de leur diplôme, en France, contre 40% des jeunes qui se forment aux mêmes diplômes par la voie scolaire classique.