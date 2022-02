C’est le nombre de recrutements envisagés cette année par le premier acteur français de la LegalTech et de la PropTech. En janvier dernier, le groupe montpelliérain Septeo a fait l’acquisition de deux nouvelles sociétés : SoftOuest, leader français du logiciel pour les huissiers de justice, et Avelia, spécialisée dans les solutions de communication sécurisées.

Organisés autour de six pôles d’activité (professionnels de l’immobilier, notariat, avocats, juristes d’entreprises…), ses quelque 2000 collaborateurs évoluent aujourd’hui au service de près de 150.000 clients à travers le monde. L’entreprise, labellisée Great Place to Work en 2021, entend poursuivre sa croissance en recrutant donc plus de 500 salariés en 2022. Tous ses métiers sont concernés : développement de logiciels, service client, infrastructure informatique, cloud, sécurité, business développement et communication digitale.

Postulez sur : septeo.jobs.net