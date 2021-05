Occitanie : Septeo accélère sur les logiciels juridiques

L’éditeur de logiciels Septeo, spécialisé dans la numérisation des professions juridiques et immobilières, prévoit de recruter 200 salariés en CDI sur son siège social de Lattes (Hérault), en 2021 (un tiers en création, les deux autres en remplacement). De plus, 25 alternants intégreront le groupe de services informatiques, dans l’ensemble de ses fonctions. Les effectifs de Septeo (1.524 salariés au 31 décembre, dont 1.200 en France) sont principalement situés à Lattes (700) et Toulouse (une centaine). Suite à une croissance externe, l’entreprise s’est aussi implantée en Île-de-France. Et ces nouvelles embauches sont soutenues par la croissance des entreprises clientes de Septeo. « Nous répondons à leurs besoins digitaux, accrus par le télétravail et les réunions en visio », souligne Hugues Galambrun, son PDG.

Attentif à la motivation et l’implication

Les compétences recherchées sont variées : métiers logiciel et R&D, commerce, support client et formation des clients. « L’évolution est forte dans le secteur de la formation. Les clients veulent de plus en plus de distanciel, et demain, plus de la moitié des formations se fera à distance », estime Hugues Galambrun. « Nous tendons également vers plus de formations à la demande que des formats standards. »

Septeo est attentif à la motivation, l’implication, le sens de la satisfaction client, l’envie d’aller de l’avant et de s’impliquer dans le projet d’entreprise, la capacité à se remettre en cause. « On grandit très vite. C’est une expérience extraordinaire pour les salariés, mais nous ne garantissons pas un parfait équilibre entre vie professionnelle et personnelle », ajoute le dirigeant.

Le process de recrutement débute par une qualification téléphonique pour limiter les déplacements. En cas de première sélection, un entretien a lieu avec le manager et la responsable des ressources humaines, le même jour. La personne recrutée bénéficie ensuite d’un programme d’intégration pendant sa période d’essai.

Septeo a cédé en novembre dernier une partie majoritaire de son capital au fonds d’investissement londonien Hg Capital. L’objectif est de financer des opérations de croissance externe et des programmes R&D, pour devenir leader européen de son secteur.

Hubert Vialatte

Postulez sur : www.septeo.fr

Photo Septeo DR.