C’est le nombre d’emplois qui ont été créés, en Occitanie, au cours du premier trimestre 2021, soit une hausse sur un an de 1,9%. Selon la note Acoss, Stat’UR, cette croissance est tirée principalement par le fort rebond de l’intérim. Le dynamisme de la construction se confirme également, tandis que le tertiaire renoue avec les créations de postes. L’industrie continue en revanche d’en perdre.

« Tous les départements d’Occitanie créent de l’emploi ce trimestre, et sur un an, quatre d’entre eux ont retrouvé ou dépassé leur niveau d’emploi d’avant crise. Hors intérim, l’emploi baisse toutefois sur un an en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées, les départements les plus fragilisés », indique l’Urssaf.