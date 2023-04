C’est la croissance des effectifs du secteur privé, au cours du dernier trimestre 2022, en Occitanie. « Sur un an, les effectifs progressent de 1,2% en Occitanie, comme au niveau national, soit plus de 18.000 postes créés dans la région sur l’année », indique l’Urssaf. Tous les secteurs ont vu leur nombre de salariés augmenter : de 0,4% dans la construction, de 1,2% dans le tertiaire hors intérim, et de 1,5% dans l’industrie.

« Toutefois, le rythme des créations a nettement ralenti en 2022 », observe l’Urssaf. « La moitié des départements a perdu des postes. La Haute-Garonne est en revanche l’un des départements métropolitains les plus créateurs d’emploi sur un an. »