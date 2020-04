Site mis en place par le gouvernement et Pôle emploi, www.mobilisationemploi.gouv.fr vise à faciliter la mise en relation entre les candidats et les secteurs prioritaires qui ont besoin de continuer à recruter : médico-social, agriculture, agroalimentaire, transports, logistique, aide à domicile, énergie, télécoms...

« Tous les recruteurs présents sur cette plateforme se sont engagés à respecter les consignes sanitaires », souligne le site. Demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle emploi et salariés en activité partielle peuvent facilement consulter les offres et postuler directement auprès des entreprises.

Plus d’un millier d’offres actuellement en ligne en Occitanie !