Elaborée avec Pôle emploi, cette nouvelle plateforme s’adresse à toutes les personnes dont les difficultés à se déplacer constituent un frein à leur recherche d’emploi. Financement du permis de conduire, achat, réparation et location de véhicules, acquisition de vélos électriques, garages solidaires... le site regroupe les dispositifs mis en œuvre par de nombreux acteurs publics et privés.

Il sera enrichi au fil du temps de nouveaux services, tous les financeurs et partenaires de la mobilité solidaire et de l’insertion dans l’emploi étant invités à y référencer leurs aides à la mobilité. Il déclinera également bientôt d’autres thématiques comme « Ma famille », « Me soigner », « Me loger » et « Créer mon entreprise ».

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE), de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et du plan « 1 jeune, 1 solution ».

mesaidesverslemploi.fr