En ce mois de juin, la mairie de Toulouse organise et soutient plusieurs forums de recrutement dans les quartiers toulousains. Ce jeudi 16 juin, le Forum Emploi des Minimes réunira par exemple quinze entreprises locales dans la salle municipale Bourbaki (de 14h à 17h) : Arilla (nettoyage), Babychou Services (services à domicile), Lidl (grande distribution), le CCAS (action sociale), le CHU Toulouse, City One (accueil et évènementiel), DBF Auto, Decades Sécurité, Elis (services aux entreprises) Elior (restauration et propreté), Ifria Occitanie (organisme de formation de l’agroalimentaire), La banque alimentaire (logistique), Toulouse Métropole, la Mairie de Toulouse, la Société coopérative artisanale de poissonniers professionnels et Sodexo (hôtellerie restauration).

Toujours le 16 juin, la résidence Jolimont, l’UFCV et Habitat Jeunes O Toulouse proposeront 40 postes d’animateurs et d’accompagnateurs et 20 postes de responsables de séjours adaptés (personnes en situation de handicap) lors d’une opération organisée au 2 de l’avenue Yves Brunaud (de 20 h à 22 h). Le CRIJ Occitanie proposera ce même jour de nombreux jobs d’été, de 13h à 17h, dans ses locaux situé au 17 de la rue de Metz.

Enfin, le 23 juin, les rencontres de l’emploi d’Empalot se dérouleront dans la maison des associations (située 3 place Guy Hersant), de 9h à 13h.