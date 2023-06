C’est le nombre de postes ouverts en Occitanie dans le cadre de la campagne de recrutement 2023 du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Ingénieurs, cadres et techniciens sont invités à candidater jusqu’au 5 juillet prochain, 13h.

Parmi les profils recherchés à Toulouse et Montpellier des : expert en développement d’instrument à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie, assistant ingénieur en analyse chimique au laboratoire de recherche en sciences végétales, ingénieur biologiste en traitement de données à l’Institut toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires, ngénieur en expérimentation et instrumentation biologiques à l’Institut des sciences des plantes, assistant ingénieur d’exploitation d’instrument à l’Institut Charles-Gerhardt, gestionnaire logistique...

