C’est le nombre de postes que la Fondation Marie-Louise va ouvrir cette année, dans ses six maisons implantées au nord-est de Toulouse. Une vingtaine d’accompagnants éducatifs et sociaux sont concernés par cette nouvelle campagne de recrutement, ainsi que dix aides-soignants et cinq infirmiers diplômés d’État. Deux cuisiniers sont également recherchés par cette fondation spécialisée dans la prise en charge et l’accompagnement d’adultes en situation de handicap lourd.

Postulez sur : fondation-marie-louise.org

