Prêts à rejoindre l’aventure Marie-Louise près de Toulouse ?

« Les métiers du soin et de l’accompagnement des personnes fragiles, personnes handicapées, âgées, enfant en difficulté, majeurs protégés... subissent une crise inédite », explique Alexandre Maltese, DRH de la Fondation Marie-Louise. « Notre dernier baromètre national NEXEM fait état d’un potentiel de 30.000 postes vacants ce qui signifie une dégradation de l’accompagnement des résidants accueillis et des familles insatisfaites. Chez Marie-Louise, cela représente plus de 20 postes vacants, et une dizaine de postes supplémentaires à pourvoir d’ici à la fin de l’année. Aide-soignant, infirmier, accompagnant éducatif et social, cuisinier, agent de service intérieur... chacun d’eux est indispensable dans l’accompagnement des résidants accueillis dans nos établissements. Nous sommes à la croisée des chemins, le temps nous est donc compté. »

Distributeurs de sourires et bien-être

C’est dans ce contexte extrêmement tendu que l’institution, reconnue d’utilité publique, organisera ce vendredi 11 février son premier job dating, sur son site de Gratentour. Débutants, profils expérimentés, en formation ou en reconversion, tous les candidats sont les bienvenus, pourvu d’être sensible aux valeurs de solidarité, de convivialité, de qualité et d’ouverture, les quatre fondamentaux de l’association, Créée en 1982, au nord de Toulouse, Marie-Louise prend en charge et s’assure en effet du bien-être de personnes adultes en situation de handicap lourd. Et elle compte aujourd’hui sept lieux de vie adaptés : six Maisons d’accueil spécialisée (MAS) à Gratentour, Castelginest, Pechbonnieu, Saint Alban et Vacquiers, ainsi qu’une ferme avec un centre d’équithérapie. Soit 300 personnels au service de 275 résidants.

« La Fondation a indéniablement quelque chose d’unique et de différent à offrir aux professionnels qui y travaillent », explique le directeur, Bertrand Grellety. « L’humain est pour nous le cœur de note activité, il est le sujet et le moyen de notre ambition. Nous recherchons des personnes souhaitant donner un sens à leur travail afin que leur investissement puisse se traduire en sentiment d’utilité, en sourires et en bien-être. » Pour ceux qui souhaiteraient découvrir "l’envers du décor" de cette institution pas comme les autres, Marie-Louise a réalisé une série de quatre vidéos métiers dans lesquels aide-soignant, infirmière, cuisinier... témoignent de leur quotidien. Inspirant !

Ingrid Lemelle

Le 11 février, de 9h à 17h, MAS Françoise de Veyrinas, 35 Rue de Maury, 31150 Gratentour.

Pour vous inscrire, cliquez ici

Photo Fondation Marie-Louise DR.