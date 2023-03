C’est la proportion d’alternants formés par des entreprises adhérentes d’un Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq), qui ont réussi leur examen en 2021. Et parmi les sortants du dispositif, 70% ont été embauchés. Afin de faire connaître plus largement leur dispositif d’insertion, la fédération nationale organise une nouvelle édition de ses “3 jours avec les Geiq”,

Les 14, 15 et 16 mars, les groupements d’employeurs organiseront de nombreux évènements pour “recruter autrement”. A noter par exemple en Occitanie : "Venez jouer avec le GEIQ Propreté !" organisée à Toulouse le 16 mars, de 14h à 15h, ou encore la visite du chantier de confortement de la digue d’Argelès, le 14 mars, chantier réalisé par l’entreprise Razel Bec en groupement avec TDA et Buesa.

Plus d’infos sur : www.lesgeiq.fr