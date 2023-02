C’est le nombre de recrutements annoncés par Bulane, spécialisée dans la R&D, l’industrialisation et la commercialisation d’une gamme innovante de générateurs de gaz H2/O2 pour des applications de flamme industrielle. Implantée dans l’Hérault, à Fabrègues, l’entreprise vient de lever 14 millions d’euros pour déployer sa flamme hydrogène et décarboner massivement les procédés de chauffe industrielle et des bâtiments.

Afin de renforcer ses activités de R&D, la scale-up composée d’une équipe d’une vingtaine de collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2,3 M€ en 2022, recherche notamment des ingénieurs mécanique et des techniciens industrialisation méthodes.

Pour postuler : bulane.fr