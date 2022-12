C’est le nombre de recrutements annoncés par le groupe international de haute technologie Safran. Plus précisément pour sa filiale toulousaine Safran Power Units, spécialisée dans la conception et la production de groupes de puissance auxiliaire et de systèmes de démarrage pour l’aéronautique, ainsi que de turboréacteurs pour missiles et engins cibles.

« Nous recherchons de nouveaux talents dans tous les métiers (usinage, ingénierie, tertiaire...), du jeune diplômé au profil expérimenté », précise la société qui organise ce lundi 12 décembre un afterwork au Mama Shelter de Toulouse.

