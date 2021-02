C’est le nombre de postes que souhaite créer Louis cette année, à Labège. « Nous cherchons des personnes hyper motivées, qui n’ont pas peur de sortir des sentiers battus et qui partagent des valeurs fortes telles que l’engagement, la passion et l’audace », souligne Lucie Rouet, la responsable communication de la société, spécialisée dans la fabrication de mobilier d’entreprise, 100% customisable, et réalisé dans une démarche durable.

Louis, qui compte aujourd’hui vingt salariés, recherche un key account manager (CDI), pour animer son réseau de distribution , un customer success (CDI), pour garantir la meilleure expérience à ses clients, ainsi qu’un community manager / assistant de communication pour développer l’image de sa marque. Ce dernier poste est accessible en stage, puis évoluera en contrat en alternance.

Pour postuler, cliquez ici