C’est le pourcentage de « prévision nette d’emploi » enregistrée dans la région Sud de la France pour le 1er trimestre 2021. Un résultat plutôt encourageant puisque, selon le baromètre de ManpowerGroup, cela représente une baisse des intentions de recrutement de 4 points par rapport au dernier trimestre 2020, et de 6 points par rapport à début 2020.

Une tendance négative donc, mais à mettre en perspective avec la moyenne nationale qui est de zéro pour le début d’année, soit une prévision en recul de 4 points par rapport au dernier trimestre 2020, et de 13 points par rapport à début 2020.

« C’est dans le Sud que la diminution apparaît la moins forte », ajoute ManpowerGroup, qui précise qu’au national, « c’est dans le secteur de la construction et des autres productions (Agriculture, forêt, chasse et pêche, Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau, Industries extractives) que les entreprises s’avèrent les plus optimistes ».