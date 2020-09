C’est le nombre de zones d’emploi que compte la région Occitanie, sur les 306 qui ont été redéfinies cette année en France « pour mieux coller à la réalité des marchés locaux de l’emploi ».

L’insee Occitanie vient ainsi d’en dresser le portrait. Elles « dessinent une région à l’économie diversifiée, avec en son sein des territoires spécialisés. Toulouse, Montpellier et les zones proches du littoral sont les moteurs de l’emploi régional. Les zones d’emploi voisines des métropoles bénéficient souvent de leurs dynamiques. Dans le reste de la région, les zones d’emploi sont moins denses et parfois en déclin. Certaines sont surtout résidentielles quand d’autres sont spécialisées dans l’agriculture ou l’industrie. L’attrait touristique reste une force et une caractéristique pour la plupart des zones d’Occitanie », résume ainsi l’institut.