C’est le nombre de postes actuellement ouverts, sans concours, par le ministère de l’Économie en Occitanie, dans le cadre d’un Pacte (Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’État).

Il s’agit de postes d’agents administratifs (un en Ariège, un en Aveyron, deux dans l’Hérault, un dans le Lot, un en Lozère, un dans les Hautes-Pyrénées, et un dans les Pyrénées-Orientales) et d’un poste d’agent technique des finances publiques à Toulouse.

Destiné aux jeunes de 16 à 28 ans, sans diplôme ni qualification ou titulaires d’un diplôme inférieur au Bac, ainsi qu’aux personnes de 45 ans et plus en chômage de longue durée, ou bénéficiaires de minima sociaux, le Pacte permet de bénéficier d’une formation en alternance rémunérée, puis d’accéder au statut de fonctionnaire titulaire de catégorie C.

Les candidatures doivent être adressées avant le 14 septembre 2020 (voir détails et modalités ici), pour un démarrage du contrat programmé le 1er décembre.