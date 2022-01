Vous recherchez un emploi/un collaborateur dans l’agglomération toulousaine ? Cliquez !

Emploi.toulouse-metropole.fr Le projet était « dans les tuyaux » depuis quelques mois. Il est désormais en ligne et réunit d’ores et déjà plus de 6000 postes. La plateforme lancée par Toulouse Métropole est gratuite, et elle rassemble des candidatures et des offres d’emploi exclusivement locales. Un site internet pour trouver un emploi/collaborateur près de chez soi !

Côté candidat, il suffit de publier son CV ou d’en créer un directement en ligne. Celui-ci est alors automatiquement analysé, la collectivité avançant un taux de fiabilité de 88%. Puis un algorithme permet d’accéder à des offres correspondant au plus près à ses attentes et ses compétences. La recherche peut également être réalisée en filtrant les postes par métier, commune, type de contrat... et même limitée aux seuls emplois ouverts par la collectivité. L’outil propose enfin un système d’alerte informant les candidats des nouvelles offres d’emploi compatibles avec leur profil.

Une vitrine du dynamisme du territoire

Pour les entreprises de l’agglomération cherchant à recruter, le site offre également plusieurs fonctionnalités. L’accès à une CVthèque, la possibilité de poster des offres d’emploi et de contacter directement les candidats depuis la plateforme, de créer une page dédiée à leur entreprise pour présenter leurs spécificités, de valoriser leurs métiers à l’aide de vidéos ou encore de participer à de nombreux webinaires animés par la collectivité. 80 entreprises auraient ainsi participé au premier webinaire et près d’une centaine déjà créé leur profil sur le site.

Développé par Meteojob, emploi.toulouse-metropole.fr permet enfin de s’informer sur les événements dédiés à l’emploi dans la métropole (salons, rencontres, job dating…) et les métiers porteurs sur le territoire. Ou d’accéder aux coordonnées des partenaires de la collectivité susceptibles d’accompagner les candidats dans leurs démarches, à l’instar du Plan local pour l’insertion et l’emploi (Plie), des Missions Locales, de l’Agence d’attractivité…

Ingrid Lemelle