Vorwerk ouvre plus de 900 postes de conseiller en Occitanie !

Vorwerk France part en campagne ! Objectif, recruter 8321 vendeurs à domicile indépendants et responsables de secteurs en France, dont 919 en région Occitanie ! 79 à Albi, 48 à Béziers, 123 à Montpellier, 99 à Nîmes, 70 à Perpignan, 102 à Rodez, 159 à Toulouse Nord et 239 à Toulouse Sud.

Le groupe commercialise deux marques d’appareils électroménagers : Thermomix, le robot culinaire multifonction, et Kobold, la gamme de systèmes d’entretien de la maison. C’est donc pour l’une de ces deux marques que travailleront les futurs conseillers, qui seront formés et accompagnés dans leur activité. « En pleine crise sanitaire, Vorwerk s’est adapté et les conseillers ont été formés pour réaliser des démonstrations produits via Whatsapp et Facebook Live notamment », souligne la société.

Les candidats sont recrutés avant tout sur leur motivation !

Postulez sur : www.vorwerk.fr