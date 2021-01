Près de 200 offres d’emploi et jusqu’au 20 janvier pour postuler ! Le Forum interrégional Sud Nucléaire se tient actuellement en ligne sur la plateforme dédiée de Pôle emploi. Il regroupe les acteurs du secteur nucléaire des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur et propose donc aux candidats de se positionner jusqu’à mercredi.

Des entretiens se dérouleront ensuite à distance jusqu’au 29 janvier prochain, et une web-conférence consacrée aux métiers porteurs de la filière (les conditions d’accès, les compétences recherchées, les formations nécessaires,...) sera organisée le 25 janvier, entre 11h et 12. Elle sera co-animée par l’IFARE et l’agence Pôle emploi Atom’Emploi.

Pour participer, cliquer ici