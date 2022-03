Une semaine pour prendre le large en Occitanie !

En mer ou sur terre, les activités maritimes génèrent de nombreux emplois. Pêche, construction navale, nautisme, tourisme... la filière regroupe plus de 900 métiers ! Chaque année, depuis six ans, Pôle emploi et ses partenaires consacrent ainsi toute une semaine à ce secteur porteur (le nombre d’emplois pourrait doubler dans les dix ans). Un évènement qui prend de l’ampleur en Occitanie, avec une vingtaine d’actions spécifiques programmées cette année.

Deux chantiers ouverts aux candidats

Dans l’Aude, à Narbonne, plusieurs opérations de découverte métiers (sauveteur en mer, ostréiculteur avec la maison Tarbouriech...) seront par exemple proposées cette semaine. A Perpignan, l’accent sera mis sur les formations possibles dans les métiers du nautisme, ainsi que les postes proposés par Catana Group. Le constructeur de voiliers de luxe, en forte croissance, ouvrira en effet les portes de son chantier de production à Canet en Roussillon, ce mercredi 23 mars. Une autre entreprise profitera de cette opération pour communiquer sur ses besoins. Il s’agit de Grand Large Yachting, implanté à La Grande Motte (lire notre article).

L’agence Pôle emploi Montpellier Mas de Grille proposera plusieurs réunions d’information cette semaine : présentation des emplois du maritime, des formations de la mer... Et la Marine Nationale naviguera sur l’ensemble du territoire pour présenter ses 50 métiers et 4000 postes à Narbonne, Montpellier, Clermont l’Hérault, Sète... Deux salons de recrutement permettront enfin aux candidats de postuler directement auprès de divers employeurs : le salon Orb Job, le jeudi 31 mars (de 9h à 13h), organisé salle La Tuilerie à Bédarieux, puis le salon des Hauts Cantons, le mardi 5 avril (de 9h30 à 12h) à la salle de Bel Air à Lacaune.

Tous ces évènement sont répertoriés sur le site de Pôle emploi qui conseille aux demandeurs d’emploi intéressés de se rapprocher de leur conseiller.

Ingrid Lemelle

Photo Catana Group.