Une semaine pour créer votre boite en Occitanie !

"6 Français sur 10 sont concernés par la reconversion professionnelle, soit parce qu’ils en ont envie, soit parce qu’ils l’ont déjà fait et, dans près de 4 cas sur 10, cette envie de reconversion va de pair avec celle de créer son entreprise. Mais des freins subsistent...", rapporte l’Adie, qui publiait en début d’année une étude coréalisée avec Appinio. Des freins que l’Association pour le droit à l’initiative économique contribue régulièrement à lever. En Occitanie, son action a par exemple permis le financement de 1300 entreprises l’année dernière, créant ainsi plus de 1000 emplois grâce au microcrédit. Une aide précieuse que les entrepreneurs en devenir sont invités à découvrir lors de la 2e édition de la Semaine pour créer sa boite !

Des ateliers sur l’ensemble du territoire

Du 30 janvier au 3 février prochain, les équipes salariées et bénévoles de l’Adie et leurs partenaires vont se mobiliser pour organiser des webconférences et des rencontres partout en France, soit une cinquantaine d’actions recensées en Occitanie. Tous les jours à 11h, l’Adie Occitanie et Pôle emploi Occitanie proposeront par exemple des ateliers en ligne à destination de toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur la création d’entreprise et les dispositifs d’accompagnement dont elles peuvent bénéficier. Les thèmes abordés : comment financer son entreprise ? ; Le statut de la microentreprise ; Booster mon projet grâce aux outils numériques...

Des journées portes ouvertes et des sessions d’information seront également organisées dans de nombreux départements, dans les antennes de l’Adie ou les locaux de ses partenaires. L’occasion d’affiner cette fois son projet ou son financement, mais aussi de rencontrer d’autres entrepreneurs qui ont franchi le cap de la création d’entreprise, comme lors de l’inauguration de la boutique éphémère « Les Créatrices Audacieuses », à Montpellier, le 2 février. Et, qui sait, de passer enfin du rêve à la réalité...

Ingrid Lemelle

Tous les évènements et les informations pratiques sont répertoriés sur le site de l’association.

Crédit photo Adie.