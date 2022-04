Une nouvelle Licence 3 Robotique au Cnam de Perpignan

À Perpignan, l’Institut méditerranéen d’études et recherche en informatique et robotique (Imerir) propose désormais une Licence 3 Informatique, spécialité Robotique de prototypage, en partenariat avec le CNAM et Purple Campus. Les étudiants se forment à Java, au développement et à la programmation informatique, au génie logiciel, mais aussi au management de projet. Dispensé en alternance, ce cursus se veut professionnalisant : « On cherchait à compléter notre BTS Analyste développeur en informatique et notre Master Manager des systèmes d’informatique et robotique, option Robotique d’innovation. Cette année de Licence permet de viser une insertion directe en entreprise ou la poursuite d’études pour se spécialiser davantage », explique Cédric Corcelette, responsable de la formation. Elle se destine à des titulaires de BTS ou DUT, en lien avec l’informatique et la robotique.

Les diplômés deviendront développeur web, prototypiste ou fab manager dans divers secteurs comme l’aéronautique, l’industrie, la défense, les administrations… Les compétences en robotique se trouvent particulièrement sollicitées. La poursuite vers le Master donne accès à des postes d’expertise en cybersécurité, Internet des objets, intelligence artificielle ou en robotique d’innovation.

