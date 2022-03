Emploi : Animaparc vous propose du « fun »

Un parc animalier, un parc d’attractions, un parc de dinosaures et un espace aquatique. Dans quelques jours (le 2 avril), les visiteurs pourront rejoindre Animaparc, situé à Le Burgaud (Haute-Garonne). Et les saisonniers prendre leur poste ! Une soixantaine de personnes va en effet être de nouveau recrutée cette année, en CDD de deux à six mois. Opérateurs d’attractions (38 postes), agents d’accueil (10 postes), cuisiniers, serveurs... sont les profils recherchés par le parc.

Toutes les candidatures sont les bienvenues dans ce parc qui vous promet un environnement de travail « agréable et fun », la maitrise d’une langue étrangère étant un plus pour les postes en contact direct avec les visiteurs. Un moyen de locomotion est également requis du fait de la localisation du site.

Pour en savoir plus et postuler, cliquez ici