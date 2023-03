AnimaParc Occitanie recrute plus de 70 personnes pour la saison 2023 !

Situé dans la commune du Burgaud, en Haute-Garonne, le parc à thèmes familial AnimaParc Occitanie ouvrira ses portes le 1er avril prochain. Pour assurer cette nouvelle saison, plus de 71 personnes seront recrutées. Des contrats de deux à six mois sont d’ores et déjà ouverts aux candidats « sérieux, rigoureux, souriants et accueillants ».

L’expérience n’est en revanche pas requises pour briguer la cinquantaine de postes d’opérateur d’attractions (le parc en compte 26), les emplois d’agent d’accueil, de cuisinier ou de serveur. Des postes à découvrir sur le site de l’entreprise, qui invite également les personnes intéressées à postuler directement par mail à : emplois@animaparc.com