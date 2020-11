Toutes les agences Pôle emploi restent ouvertes !

"Dans cette période difficile, tous les collaborateurs de Pôle emploi sont plus que jamais à l’écoute des demandeurs d’emploi et des entreprises, et adaptent leurs services à cette situation exceptionnelle", informe l’opérateur. Ainsi, toutes les agences de la région Occitanie vont rester ouvertes, l’accueil étant organisé sur flux le matin et sur rendez-vous l’après-midi.

Pôle emploi invite néanmoins les demandeurs d’emploi et les entreprises à privilégier les services en ligne : par téléphone au 3949 (3995 pour les entreprises) et par email via leur espace personnel sur pole-emploi.fr dans la rubrique « Mes échanges avec Pôle emploi – Mes contacts en agence », ou sur l’application mobile « Mon espace », rubrique « Mon conseiller »).

"Sur le site messervices.pole-emploi.fr, les demandeurs d’emploi pourront notamment consulter les services conçus pour les aider dans leurs démarches de recherche d’emploi ou trouver une formation", rappelle Pôle emploi.