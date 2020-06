Toulouse Métropole se mobilise pour l’emploi

Le 8 juin dernier, Toulouse Métropole dévoilait un plan de relance pour l’emploi et un plan de lutte contre la précarité visant à soutenir la reprise économique des acteurs locaux et les habitants les plus impactés. Parmi les nombreuses mesures annoncées, certaines ciblent plus particulièrement les personnes en recherche d’emploi. Face au risque d’augmentation du chômage, la collectivité a notamment décidé de renforcer son Plan local de l’insertion professionnelle (PLIE), en augmentant le nombre de bénéficiaires de 30% d’ici à la fin 2020, soit environ 700 personnes de plus cette année. « Nous allons recruter, pour ce faire, dix référents, chargés d’insertion professionnelle ou psychologues du travail », indique Julie Escudier, vice-présidente en charge de la Cohésion sociale. « Des personnes qui doivent être capables d’évaluer les besoins et d’élaborer des parcours adaptés, et donc avoir une bonne connaissance des dispositifs, une bonne écoute et de l’empathie », poursuit l’élue, qui conseille aux candidats de postuler directement auprès des opérateurs du PLIE (la liste ici).

Création du Hub Emploi Toulouse Métropole

Autre action directe de la métropole, la création de cent Parcours emploi compétences. Ce dispositif, destiné aux publics les plus éloignés du marché du travail, permettra ainsi à cent demandeurs d’emploi d’intégrer divers services de la collectivité pour des périodes de neuf à douze mois, au cours desquelles ils pourront acquérir compétences et expérience. « Nous sommes en train d’identifier les besoins des directions des services propreté, espaces verts, voirie, écoles... pour pouvoir proposer rapidement ces PEC en partenariat avec Pôle emploi », informe Julie Escudier. Parce que la mobilité constitue parfois un frein à l’insertion, l’aide au permis de conduire sera élargie aux plus jeunes. « Nous finançons une soixantaine de permis chaque année dans le cadre du PLIE, une bonne pratique que nous avons décidé d’ouvrir aux jeunes en insertion, notamment ceux accompagnés par la Mission locale. »

Enfin, une nouvelle plateforme verra le jour à la rentrée. « Le Hub Emploi Toulouse Métropole a pour ambition de centraliser et de rendre visible l’ensemble des offres accessibles sur le territoire. il va ainsi agréger les offres diffusées par Pôle emploi ou les associations de la métropole, mais nous allons également travailler avec nos entreprises partenaires pour y faire converger leurs besoins, proposer à celles qui envisagent de s’installer de communiquer en amont sur leurs recrutements, etc. Du côté des candidats, et au-delà de ceux qui sont déjà accompagnés, le but est d’offrir davantage de visibilité et de services aux citoyens : mise en relation via un outil de matching, formation aux soft skills, orientation vers les dispositifs, écoute et bienveillance avec une ligne téléphonique dédiée... »

Quelques-unes des multiples actions qui seront déployées au cours des prochains mois pour redynamiser l’économie et soutenir les plus fragiles, soit un investissement de 112,5 millions d’euros pour la collectivité.

Ingrid Lemelle

Sur la photo : Julie Escudier, vice-présidente de Toulouse Métropole, en charge de la Cohésion sociale.DR.