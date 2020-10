Toulouse Business School partenaire du groupe La Poste

Depuis cette rentrée 2020, Toulouse Business School propose une nouvelle formation élaborée avec et pour Formaposte, le centre de formation en alternance pour le groupe La Poste. Un Master Manager en stratégie et développement international, spécialité banque assurance, ouvert à douze titulaires de Bac +3.

Cette formation de 24 mois repose sur quatre blocs d’enseignements académiques et professionnels : stratégie et innovation, stratégie marketing et commerciale, management et leadership, et enfin commercialisation d’une offre banque assurance. Elle s’organise au rythme d’une semaine de cours sur le campus de TBS et de trois semaines de formation en agence par mois, et comprend quatre phases d’immersion professionnelle de six mois sur les deux années de cursus. Les alternants seront rémunérés entre 1300 et 2000 euros bruts par mois. Et à l’issue, les diplômés pourront logiquement se positionner sur un poste de conseiller clientèle. Au sein du groupe La Poste ou d’une autre enseigne.